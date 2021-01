Italie : Michel-Ange et Raphaël sortent de 77 jours d’isolement

Le musée des Offices de Florence, célèbre dans le monde entier pour les oeuvres d’art qu’il abrite, a rouvert ses portes jeudi matin.

Enfin! Après 77 jours de fermeture pour cause de pandémie, le musée des Offices de Florence, célèbre pour ses chefs-d’oeuvres de Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël, a rouvert ses portes jeudi matin en grande pompe.

Salles quasi désertes

Dans les salles quasi-désertes, «il faudrait juste ajouter des fauteuils pour qu’on puisse en profiter encore plus», plaisante-t-il en riant. «Pour moi c’est bien, mais pour la culture et les Italiens, non! Florence a besoin de voir les touristes revenir d’Amérique et du reste de l’Europe. Revoir la foule dans les musées signifie que la société fonctionne de nouveau», estime le fluet jeune homme.