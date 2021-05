France : Michel Fourniret hospitalisé dans un état grave

Le tueur en série a été transporté à l’hôpital le 8 mai et ne peut plus être réanimé selon des médecins.

Le quotidien Le Parisien écrit ce lundi que selon des sources concordantes, le tueur en série Michel Fourniret âgé de 79 ans a été hospitalisé en urgence le samedi 8 mai à Paris pour des problèmes respiratoires. Selon le journal, il a été placé dans le coma et serait considéré par les médecins comme non réanimable. Le Parisien indique que son pronostic vital est engagé et ne peut être réversible. Un protocole d’accompagnement de fin de vie a été mis en place.