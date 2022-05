France : Michel Vinaver s’est éteint à l’âge de 95 ans

Le dramaturge et ex-chef d’entreprise français est décédé dimanche à Paris, a annoncé sa fille, la comédienne Anouk Grinberg.

Michel Vinaver n’est plus. L’écrivain français s’en est allé dimanche à l’âge de 95 ans. Fils d’un antiquaire et d’une avocate, Vinaver – Grinberg de son vrai nom – a pendant près de 30 ans mené une double vie: cadre puis directeur du groupe Gillette et auteur de théâtre.