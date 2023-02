Incendie mortel à Vevey (VD): «Michele était plus qu’un ami, c’était un frère» 

Innombrables photos

En Italie pour renouveler son passeport

Si dans la communauté napolitaine de Vevey, le trentenaire qui a péri dans les flammes est décrit comme un homme miné par son éloignement avec sa fille qui vit à Naples, Massimo souligne que son ami n’était pas déprimé. «Il est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. Je l’ai appelé jeudi après-midi en croyant qu’il était toujours à Naples, où il s’était rendu pour revoir sa fille et ses proches mais aussi pour renouveler son passeport. Je voulais qu’il me ramène des produits de là-bas. Mais il était déjà de retour», raconte Massimo. «Lorsque je l’ai appelé, il était au travail, dans un restaurant à Savigny. Il m’a dit qu’il avait pris l’avion, puis le train et qu’il était rentré à Vevey à minuit et a commencé le travail à 7h», poursuit-il.