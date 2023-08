Affaire Pierre Palmade: Michèle Laroque sort du silence

Ils ont fait rire des millions de personnes dans «Ils s'aiment» et «Ils se sont aimés»: Michèle Laroque et Pierre Palmade ont formé un duo mémorable sur les planches pendant de nombreuses années. Et si elle s'était refusée à commenter l'accident de son ami en février dernier, la comédienne de 63 ans est enfin sortie du silence, ce jeudi, dans les colonnes de «Paris Match». «C’est pour moi un immense chagrin, à bien des égards, pour toutes les personnes concernées par cet accident», a-t-elle confié.