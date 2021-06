Californie : Michele Morrone n’est pas gay

L’acteur de «365 Days» a n’a pas fait de coming out en publiant un cliché sur Instagram où il pose dans les bras d’un homme.

Or, tout ceci n’est qu’un malentendu. Mercredi 2 juin 2021, l’Italien de 30 ans a rétabli la vérité sur son orientation sexuelle, dans une story Instagram. «Ce matin quand je me suis réveillé, mes collaborateurs m’ont appelé en me disant: «Hey, il y a plein d’articles qui disent que tu as fait ton coming out». Tout ça à cause de la photo où je suis avec Simone», a-t-il expliqué.