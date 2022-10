Contestation : Micheline Calmy-Rey critique l’inaction de Berne face à l’Iran

Invitée à s’exprimer sur la situation en Iran, l’ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey n’a pas ménagé ses critiques face au Conseil fédéral dans l’émission « Mise au Point » dimanche soir sur la RTS. «Je me demande ce que fait la Suisse, parce que la voix de la Suisse compte!», s’est exclamée la Genevoise. «Elle représente les intérêts américains en Iran, les intérêts iraniens en Égypte, au Canada ou en Arabie saoudite», a-t-elle rappelé.

Et de cibler en particulier le Département fédéral des affaires étrangères, qu’elle a elle-même dirigé. «Je n’ai pas vu que la Suisse ait fait quoi que ce soit au Conseil des droits de l’homme, je n’ai pas vu qu’elle ait tenté quoi que ce soit aux Nations Unies», a-t-elle fustigé. «Pourtant la Suisse est le berceau du droit international, elle défend les droits humains. J’attends autre chose que des mots, autre chose que la convocation d’un représentant de l’Iran auprès du DFAE».

Slogans et soutien international

Pour rappel, le mouvement de contestation ne faiblit pas en Iran, plus d’un mois après la mort de Mahsa Amini, cette Kurde iranienne de 22 ans décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation pour avoir enfreint le strict code vestimentaire de la République islamique. Depuis, les Iraniennes crient des slogans contre le régime, enlèvent et brûlent leur foulard, se coupent des mèches de cheveux et tiennent tête aux forces de sécurité dans les rues.