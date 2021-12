Ski alpin - Michelle Gisin dans les traces de Mikaela Shiffrin

Après le récital de Sofia Goggia, ce week-end à Val - d’Isère, l’Américaine a logiquement repris le flambeau sur un tracé qu’elle a déjà dompté à cinq reprises depuis 2017 dont trois fois dans cette discipline. La championne olympique de la spécialité, déjà victorieuse du premier et seul géant de la saison à Sölden, a largement dominé, par son engagement supérieur et son ski tout en finesse, cette première manche avec un avantage de 74 centièmes sur la Suissesse, 1’’03 sur la Suédoise Sara Hector et 1’’06 de l’Italienne Federica Brignone, qui s ’ était imposé, elle, en 2019 en Haute - Savoie. Autre favorite, Petra Vlhova, qui avait zappé les épreuves de vitesse, a dû se contenter de la 6e place à 1’’39 de sa grande rivale.

Camille Rast 16e!

Dans le camp suisse, Wendy Holdener a limité la casse pour se hisser au 15e rang de cette première manche à 2’’55 de Mikaela Shiffrin. En revanche, la Valaisanne C amille Rast a réussi une magnifique performance en se classant juste derrière la Schwytzoise, à 2’’72 de la reine des neiges américaine. C orinne Suter est pour sa part 1 9 e à 3’’12 et Simone Wild, 30e et qualifiée in-extremis, avec 4’’30 de retard . Andrea Ellenberger a été éliminée, tout comme Marta Bassino et Meta Hrovat.