Ski alpin - Sara Hector réussit à devancer Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin pointe toujours en tête du classement de la Coupe du monde de slalom géant (280 points, contre 202 pour Sara Hector), et elle prend le large au classement général (750 points, contre 635 à l’Italienne Sofia Goggia).

Camille Rast confirme

Les autres Suissesses sont à chercher plus loin dans le classement. On trouve Wendy Holdener 16e à 3’’35, Simone Wild 18e à 3’’79, Andrea Ellenberger 25e à 4’’49 et Corinne Suter 26e à 4’’71, ces deux dernières ayant signé les deux moins bons chronos sur le deuxième parcours.