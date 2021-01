On n’arrête plus Michelle Gisin. Lauréate de la première course de sa carrière en Coupe du monde lors du slalom de Semmering (Autriche) la semaine passée, l'Obwaldienne sera encore en lice pour la victoire dimanche après-midi lors de la deuxième manche entre les piquets serrés à Zagreb, en Croatie (16 heures).