De la pluie, du brouillard et peu de neige, mais quel beau combat de reines du côté de Zagreb! À Sljeme, à 15 km de la capitale croate, Petra Vlhova a récupéré sa couronne, en remportant son 18e succès sur le cirque blanc. Sur une piste qui s’est vite dégradée, la Slovaque, qui mène le bal en Coupe du monde, a privé, tout en puissance, l’Autrichienne Katharina Liensberger d’un premier succès, en s’imposant pour cinq centièmes. « Cela fait du bien de retrouver ce fauteuil de leader, a déclaré à la FIS la championne du monde de géant au terme de l’épreuve. Mais après ma défaite à Semmering, ce n’était pas facile de reprendre confiance, surtout dans ces conditions, sur ce parcours aussi compliqué et marqué. Sur la fin, après mon erreur, j’ai poussé encore plus et heureusement cela a suffi. » Pour un souffle …