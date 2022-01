Rumeurs - Michelle Hunziker se serait séparée de son mari Tomaso Trussardi

Rumeurs persistantes : Michelle Hunziker se serait séparée de son mari Tomaso Trussardi

Les rumeurs de séparation concernant la présentatrice et l'entrepreneur de mode persistent depuis quelque temps. Ce serait un secret de polichinelle pour certains amis du couple.

Michelle et Tomaso ne vivraient plus ensemble, selon des proches. Instagram

Les médias italiens spéculent depuis un certain temps sur l'amour perdu de la présentatrice Michelle Hunziker (44 ans) et de l'entrepreneur de mode Tomaso Trussardi (38 ans). A présent, plusieurs voix ont confirmé la nouvelle dans plusieurs médias: «Michelle et Tomaso sont séparés depuis quelques semaines», explique l'une de ses collègues de travail de la chaîne de télévision italienne «Canale 5» à Bild. «La fin de leur mariage est un secret de polichinelle. Nous le savons, mais nous soutenons Michelle», poursuit-elle.

Il y a quelques jours, d’autres amis du couple se sont confiés au magazine italien Diva e Donna et ont révélé: «Les deux ne vivent plus ensemble depuis novembre. Elle vit avec les filles à Milan tandis qu'il continue à vivre au domaine de Bergame.»

Michelle a besoin d'espace

Dans une interview accordée au magazine Chi, Michelle a récemment révélé qu’elle avait besoin d'espace pour elle-même: «Je veux faire quelque chose de bien pour moi et trouver du temps pour moi. Je dois arrêter d'être obsédée par tout le monde. Elle poursuit: J'ai commencé à m'absenter quelques heures ou un week-end. Avec ma mère, avec des amis, avec Auri, pour reprendre ma vie sans rien enlever aux gens que j'aime, mais juste pour me donner plus d'espace.» Elle semble s’être décidée à Noël. Michelle a posté des photos sur lesquelles elle pose avec sa mère Ineke (77 ans) et sa fille Aurora (25 ans) – il n'y a aucune trace de Tomaso. Comme Bild a pu le découvrir, Michelle n'est passée que brièvement avec les enfants à Noël, puis elle serait partie en vacances de ski à St. Kassian dans le Tyrol – sans lui.

Michelle et Tomaso se disputent beaucoup

La crise entre les deux durent depuis longtemps, déjà lors de l'enregistrement de l’émission allemande «Wetten, dass...?». Les employés de la chaîne TV allemande ZDF ont remarqué que la star de la télévision, autrefois rayonnante, était agacée lorsqu'elle parlait de son mari. Et les dernières photos des deux ensemble datent de l'été 2021. Même sur les photos de paparazzi les plus récentes, la native de Berne n’apparaît plus en compagnie de son mari.

Dans une interview en novembre avec le magazine Caminada, Hunziker avait déjà expliqué que tout ne se passait pas toujours bien dans son mariage. «Nous discutons souvent et nous nous disputons beaucoup», avait-elle déclaré. «Nous nous connaissons et savons ce qui est important l'un pour l'autre. Il n'y a pas de couple idyllique, tout le monde rencontre des difficultés en son temps», avait précisé la quadragénaire. Elle a également souligné que le bonheur de ses enfants passait avant tout.