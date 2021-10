Série : Michelle Obama dans «Black-ish»

L’épouse de Barack Obama apparaîtra dans la 8e et dernière saison de la série d’ABC.

«Je suis fan depuis longtemps de l’esprit et de l’intelligence de «Black-ish» et je suis ravie d’y participer le temps d’un épisode. J’ai hâte que vous voyiez ça», a écrit l’Américaine sur les réseaux sociaux. Il ne s’agira pas de la première expérience de Michelle Obama dans une série. En 2014, alors que son époux était encore président, les Américains ont pu la voir dans l’épisode final de la saison 6 de «Parks and Recreation» sur NBC.