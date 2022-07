Best-seller : Michelle Obama rejoint les Éditions Flammarion

Les Éditions Flammarion ont annoncé jeudi qu’elles publieraient le prochain livre de Michelle Obama, autrice qui quitte ainsi des Éditions Fayard ayant perdu plusieurs de leurs auteurs ces dernières semaines. «Cette lumière en nous» doit paraître le 15 novembre, le même jour qu’en anglais («The Light We Carry») et dans 11 autres langues dont le chinois, l’espagnol ou le portugais.

L’ancienne première dame des États-Unis, âgée de 58 ans, fait partie des auteurs qui ont vendu le plus de livres dans le monde ces dernières années. Son autobiographie de 500 pages traduite en 50 langues, «Devenir» (2018), s’est vendue à plus de 17 millions d’exemplaires dans le monde.

Exode chez Fayard

Faisant partie de la délégation de Hachette, numéro trois mondial de l’édition et maison mère de Fayard, lors d’une réunion en 2017 à Washington avec Barack Obama, elle avait été de ceux qui l’avaient convaincu de signer. «Le fait d’avoir parlé à Obama comme à un écrivain et pas seulement comme à un ancien chef d’État a certainement joué», estimait-elle.

Juteux contrat

Dans «Cette lumière en nous», précise Flammarion, «Michelle Obama offre à ses lecteurs des récits personnels inédits et des réflexions pertinentes sur le changement, l’adversité et le pouvoir». Elle «partage avec nous des conseils, des histoires et des stratégies efficaces pour rester optimistes et sereins», a ajouté l’éditeur.