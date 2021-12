Formule 1 : Mick Schumacher chez Ferrari la saison prochaine

Le pilote allemand, fils de Michael, sera l’un des pilotes de réserve de la Scuderia, en plus de disputer la saison 2022 de Formule 1 chez Haas, a annoncé le Team Principal, Mattia Binotto.

«Il ne faut pas oublier qu’il est déjà un pilote Ferrari: il fait partie de la Ferrari Driver Academy et, comme on le répète, cette académie existe pour identifier les futurs pilotes Ferrari», a expliqué Binotto lors d’une conférence de presse virtuelle lundi. «Si vous en faites partie et que vous réussissez, vous pourrez certainement avoir des opportunités.»