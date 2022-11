Formule 1 : Mick Schumacher n’a de loin pas le talent de son père

Hülkenberg prend la place de Mick

«C’est ma dernière course avec Haas F1 Team. Je ne veux pas cacher le fait que je suis très déçu de la décision de ne pas renouveler notre contrat. Néanmoins, je tiens à remercier Haas F1 et Ferrari pour m’avoir donné cette opportunité. Ces années passées ensemble m’ont permis de mûrir tant sur le plan technique que personnel. Et surtout quand les choses se sont corsées, j’ai réalisé à quel point j’aime ce sport.

C’était parfois cahoteux, mais je me suis constamment amélioré, j’ai beaucoup appris et je sais maintenant avec certitude que je mérite une place en Formule 1. Le sujet est tout sauf clos pour moi. Les revers ne font que vous rendre plus fort. Mon feu brûle pour la Formule 1 et je vais me battre pour revenir sur la grille de départ.»