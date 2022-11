Formule 1 : Mick Schumacher ne devrait pas être sur la grille en 2023

Mick Schumacher ne devrait pas être sur la grille de Formule 1 en 2023. Le patron de Haas, Gunther Steiner, va en effet annoncer sous peu son duo de pilotes pour l’année prochaine, et c’est Nico Hulkenberg qui est l’heureux élu. Une annonce est attendue avant le GP d’Abu Dhabi et devrait même arriver mercredi, selon les dernières informations qui circulaient dimanche à Interlagos.

Interrogé sur cette interruption de carrière en F1 qui semble plus que probable, Schumacher a confirmé à demi-mots: «Parfois c’est votre année, et parfois ce n’est pas le cas. Je suppose que cette année n’a pas été la mienne. Il nous reste encore un Grand Prix et nous ferons de notre mieux. Je ne sais pas si je serai en Formule 1 l’année prochaine. Mais je pense que je le mérite. Si Haas ne veut pas continuer avec moi, j’examinerai d’autres options pour relancer ma carrière en F1 en 2024. C’est là que je veux être. C’est mon sanctuaire.»