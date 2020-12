Louis Delétraz, 10e temps

C’est finalement Yuki Tsunoda (Jap) qui a décroché la pole position, devant Nikita Mazepin (Rus) et Jehan Daruvala (Ind). Principal rival de Mick Schumacher pour le titre, le Britannique Callum Ilott s’est classé 9e. Le duel entre les deux hommes va s’annoncer très serré. L’Allemand devra marquer quatre points de plus qu'Ilott s’il entend être sacré dès ce samedi, à une course du but.