Reprise de la NBA

Mickey en hôte de la fin de saison?

Selon The Athletic, Disney World serait l’unique lieu retenu pour terminer la fin de saison régulière de la NBA ainsi que les play-off.

Les dirigeants de la NBA sont à la recherche d’une solution pour sauver la saison malgré la pandémie de coronavirus qui paralyse le championnat. Après avoir longtemps privilégié Las Vegas et son offre hôtelière quasi inégalable, il semble désormais que Disney World en Floride soit le seul et unique candidat, selon The Athletic. Pour l’heure, aucune date de reprise n’est par contre arrêtée. Tout juste un plan de retour complet aux entraînements pour le 1er juin est en train de se dessiner.