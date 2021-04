alsace (F) : Mickey et Winnie l’Ourson pelotent des mineures

Des individus déguisés en personnages Disney harcèlent des passantes dans les rues de Mulhouse et Strasbourg depuis quelques jours.

Malaise dans les deux principales villes d’Alsace. Depuis environ trois semaines, des individus déguisés en Mickey ou en Winnie l’Ourson arpentent les rues et abordent des passantes, la plupart du temps mineures. D’après «Le Parisien» , le procédé est toujours le même: ces hommes misent sur le côté enfantin de leur costume et proposent aux jeunes femmes de se faire prendre en photo avec elles.

Une fois le rapprochement physique effectué, les individus profitent de l’occasion pour avoir les mains baladeuses et réclamer de l’argent à leurs victimes. «On a trouvé ça sympa, jusqu’au moment où ils ont passé leurs gants sur nos hanches et nous ont caressé le dos de façon appuyée!» raconte Johanna, une lycéenne de 17 ans. Sur les réseaux sociaux, plusieurs témoignages semblables ont été publiés ces dernières semaines: «Je me suis fait siffler en pleine rue par Winnie l’Ourson» ou «Les Mickey m’ont mis la main aux fesses au moment de prendre une photo», peut-on notamment lire.