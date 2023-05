Micro activé à l’insu des usagers, WhatsApp parle d’un bug

WhatsApp jouerait-il les espions en écoutant certains de ses utilisateurs à leur insu? C’est la question qu’a dû récemment se poser Foad Dabiri en se réveillant un matin. Après avoir consulté le tableau de bord de confidentialité de son smartphone Pixel signé Google, cet ingénieur chez Twitter et ex-employé du géant du web s’est aperçu que la célèbre app de messagerie avait bizarrement accédé à plusieurs reprises à son micro pendant son sommeil: «WhatsApp a utilisé le microphone en arrière-plan, pendant que je dormais et depuis que je me suis réveillé à 6 heures du matin (et ce n’est qu’une partie de la chronologie!) Que se passe-t-il?» a-t-il demandé sur Twitter.