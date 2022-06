Genève : Micro-oasis urbaines contre les chaleurs estivales

Sept structures éphémères pour se rafraîchir l’été ont été installées dans plusieurs quartiers de la Ville et de Vernier.

Des lieux de rencontre ombragés, végétalisés et équipés d’un système de brumisation. Pour la deuxième année consécutive, le Canton et la Ville de Genève ont reconduit leur projet-pilote de micro-oasis en milieu urbain. Cette année, la commune de Vernier a rejoint le dispositif.

Au total, sept structures rafraîchissantes vont être progressivement installées dans plusieurs quartiers (Jonction, Saint-Gervais, Hôpital, Pâquis, Rive, Libellules et Châtelaine) et seront fonctionnelles en juillet et août. Elles sont principalement destinées aux aînés, pour les inciter à sortir de chez eux pour rester actifs au niveau physique et pour maintenir les liens sociaux. Les autorités soulignent que la pandémie de Covid a encore confirmé que «l’isolement contribue à détériorer la santé physique et psychique.»