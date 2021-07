Environnement : «Micropollué», le Canton de Vaud doit moderniser ses STEP

Le traitement actuel des eaux usées ne suffit pas à retenir les plus petites particules polluantes.

Une STEP est déjà équipée depuis 2018 d’un nouveau système, et est montrée en exemple, c’est celle de Penthaz (VD), qui est parvenue à réduire de 18 à 90% la quantité de ces substances indésirables rejetées dans la Venoge. Ainsi, une substance médicamenteuse appelée Diclofénac dépassait régulièrement les normes limites de l’Ordonnance sur la protection des eaux, mais celles-ci n’ont plus été dépassées en 2020 et 2021.

Renouvellement dans tout le canton

Le Canton annonce donc que deux pôles régionaux de traitement des micropolluants sont en construction à Lausanne et Yverdon, et les STEP de ces deux villes bénéficient actuellement d’un financement global de 22,7 millions de francs pour leur modernisation. Une dizaine d’usines équipées des nouveaux systèmes de filtrage sont en cours d’étude dans tout le canton, et des raccordements de petites infrastructures sur des plus grandes ont aussi été effectués.