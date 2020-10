Présidentielle américaine : Micros coupés pendant le débat Trump/Biden

Pour éviter la cacophonie, les organisateurs du débat de Nashville, prévu jeudi, couperont les micros lorsque Trump et Biden n’auront pas la parole.

Les micros de Donald Trump et Joe Biden seront coupés lorsqu’ils n’auront pas la parole, lors de leur débat jeudi, pour éviter la cacophonie qui avait régné lors du premier débat entre les deux candidats à la présidence en septembre, a annoncé lundi la commission américaine chargée de ces débats.

Le candidat démocrate, Joe Biden, tout comme le président américain et candidat républicain, Donald Trump, auront deux minutes pour répondre aux questions du modérateur du débat, et pendant ce temps de parole, le micro de celui censé écouter sera coupé. Une fois que les deux candidats auront utilisé ces deux minutes, une discussion ouverte sera alors possible, avec cette fois les deux micros ouverts.