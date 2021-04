Logiciels : Microsoft a surfé sur la vague du cloud

Le géant des logiciels a affiché un chiffre d'affaires de 41,7 milliards de dollars au premier trimestre (+19% sur un an) pour un bénéfice net de 15,5 milliards.

«Plus d'un an après le début de la pandémie, les tendances d'adoption du numérique ne ralentissent pas. Elles s'accélèrent, et ce n'est que le début», s'est félicité le CEO de Microsoft, Satya Nadella, cité dans un communiqué mercredi. «Nous construisons le cloud pour la prochaine décennie, en élargissant notre marché potentiel et en innovant à chaque étage de la technologie pour aider nos clients à être résilients et à se transformer.»