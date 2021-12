Cloud gaming – Microsoft a tout fait pour proposer ses jeux Xbox sur iOS

Le service de cloud gaming xCloud et l’abonnement Xbox Game Pass sont aujourd’hui uniquement disponibles via un navigateur web sur iPhone et iPad. Et cela n’est pas près de changer. Ce n’est pas faute d’avoir essayé un autre moyen de la part de Microsoft. La firme de Redmond, qui s’est vu refuser il y a quelques mois la possibilité de proposer sa plateforme Xbox Cloud Gaming (xCloud) sous forme d’app regroupant tous les jeux en un seul service disponible sur l’App Store, était prête à offrir des jeux phares exclusifs sur l’iPhone. C’est ce que révèle une correspondance par e-mails entre les deux entreprises datant de 2020.