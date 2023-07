Microsoft/Activision: Revers judiciaire pour les autorités US

Propositions de Microsoft

La décision, datée de lundi et publiée mardi, ne concerne que la procédure d’urgence intentée par la FTC et non le fond de l’affaire, qui sera tranché ultérieurement. Une audience est prévue fin août dans ce dossier. L’autorité de la concurrence avait lancé cette procédure en référé sur la base d’articles de presse «suggérant que (Microsoft et Activision) envisageaient sérieusement de finaliser l’acquisition» malgré l’opposition de plusieurs régulateurs, selon le document déposé mi-juin.