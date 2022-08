Jeux vidéo : Microsoft admet la défaite de la Xbox One face à la PS4

Microsoft a finalement admis la défaite de sa Xbox One. Dans des documents judiciaires, le géant américain, qui cherche à défendre l’acquisition du studio de développement de jeux vidéo Activision Blizzard devant l’autorité brésilienne de la concurrence , a révélé que Sony a «vendu plus de deux fois plus» d’unités de PlayStation 4 que de Xbox One.

Microsoft, qui a arrêté de communiquer des chiffres de ventes de ses consoles depuis 2015, n’a toutefois pas précisé le nombre d’unités de Xbox One écoulées au total devant le gendarme de la concurrence, mais il est possible d’en donner une estimation. D’après les derniers chiffres de ventes de PS4 communiqués par Sony, la firme nipponne a vendu 117,2 millions d’unités de sa console sortie à la fin 2013. On peut donc estimer que Microsoft a écoulé quelque 50 millions d’unités de Xbox One depuis son lancement.