Intelligence artificielle : Microsoft adopte les images générées par l’IA

Aussi sur Bing et Edge

Mais il n’y aura pas besoin de Designer pour accéder facilement aux créations de Dall-E. Microsoft va l’offrir dans Image Creator, un outil bientôt accessible via son moteur de recherche Bing et son navigateur web Edge. Le géant américain va cependant procéder à un déploiement géographique prudent pour se parer «à des abus potentiels» propres à ce genre de services. Par le passé, la génération automatisée d’images a déjà été détournée pour créer des contenus répréhensibles, tels que des images de violence graphique et des «deepfakes» pornographiques de célébrités.

Logiciel à la mode

Le logiciel Dall-E 2 s’est déjà fait connaître du grand public en ajoutant sans cesse des nouveautés. Rien qu’en septembre, OpenAI a déclaré que plus de 1,5 million d’utilisateurs créaient activement plus de 2 millions d’images par jour, y compris des artistes, des directeurs créatifs et des auteurs. Des marques comme Nestlé et Heinz s’en sont aussi servies pour des campagnes publicitaires, relève le site Techcrunch. L’app de messagerie vidéo TikTok a également intégré une version allégée du service très gourmand en puissance de calcul.