Bien qu’il ait été officialisé mardi par Microsoft, le Xbox Wireless Headset, premier casque sans fil officiel consacré aux consoles Xbox Series S et Xbox Series X, ne se montre pourtant pas pour la première fois. L’objet s’était déjà révélé aux yeux du grand public en octobre dernier, mais personne ne l’avait remarqué. Microsoft l’avait en effet inséré l’année dernière dans une vidéo de lancement de ses consoles de nouvelle génération (à voir ci-dessus), révèle The Verge .

Dans les premières secondes de cette vidéo promotionnelle, on pouvait y voir l’acteur britannique Daniel Kaluuya, que l’on a pu apprécier dans les films «Black Panther» et «Les Veuves», notamment, mettre un casque sans fil sur la tête avant d’être emporté au cœur de l’action proposée par les consoles de Microsoft.

Le nouveau casque, qui se veut universel et peut donc être utilisé aussi avec un smartphone, une tablette ou un PC sous Windows 10 avec une connexion Bluetooth, est annoncé au prix de 99 dollars et sera disponible dès le 16 mars. À l’instar du casque Pulse 3D pour la PlayStation 5, ce nouvel accessoire propose du son 3D en prenant en charge les technologies audio Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X.