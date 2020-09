Microsoft confirme (encore) l’existence d’une autre console

Un produit de Microsoft a une nouvelle fois trahi le nom de la Xbox Series S, version allégée de la future console de la firme qui n’a pas encore été officialisée.

«J’ai acheté une nouvelle manette pour ma Xbox car la mienne était cassée. Il est intéressant de noter que la carte du code d’essai pour le Game Pass Ultimate mentionne la Xbox Series S non annoncée», a-t-il écrit sur son compte Twitter @BraviaryBrendan en publiant deux photos. La première montre la nouvelle manette reçue, tandis que la seconde affichant la carte du code permet de lire la mention suivante: «Comprend Xbox Live Gold et un accès illimité à plus de 100 jeux de grande qualité sur Xbox Series X | S, Xbox One et Windows 10.»