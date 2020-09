«Rendons cela officiel! Des performances de nouvelle génération dans la plus petite Xbox jamais créée», a écrit mardi le compte Twitter officiel de Microsoft consacré à sa console Xbox. C’est ainsi que la firme a confirmé de récentes fuites du média Thurrott, qui avait publié des images et le prix de la Xbox Series S, la plus petite et moins performante des deux prochaines consoles de jeux de Microsoft.