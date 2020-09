Jeux vidéo : Microsoft débourse 7,5 milliards pour deux jeux

Le géant de l’informatique veut se repositionner dans l’univers des jeux video en s’offrant «Fallout» et «The Elder Scrolls».

L’acquisition de «l’un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux privés au monde (...) avec +The Elder Scrolls+ and +Fallout+ parmi tant d’autres, Bethesda Softworks apporte à XBox un portefeuille impressionnant de jeux et de technologies», affirme Microsoft dans un communiqué.