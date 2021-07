Informatique : Microsoft devrait lancer son service Cloud PC

Le service de PC dans le cloud devrait être présenté lors de l’édition 2021 de la conférence Ignite, qui débute le 14 juillet.

Cloud PC devrait fonctionner comme les services de streaming de PC sur le cloud, tel que Shadow Cloud Computing. S’adressant plutôt aux entreprises et aux utilisateurs professionnels, il offrirait un PC Windows virtualisé depuis Internet aux utilisateurs de Microsoft 365 pour lancer des applications de productivité. Il serait vendu à un «prix fixe par utilisateur», contrairement au modèle de tarification du service Windows Virtual Desktop. Il pourrait être proposé avec trois configurations de puissance et de capacité de stockage différentes: Medium, Heavy et Advanced.