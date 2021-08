États-Unis : Microsoft dispute à Amazon un mégacontrat de cloud

Microsoft a décidé de contester devant la justice américaine l'attribution d'un contrat de 10 milliards de dollars de l'agence NSA au géant de l’e-commerce Amazon.

«Nous exerçons nos droits légaux et allons continuer ainsi de façon prudente et responsable», a continué un porte-parole du groupe informatique. Le dépôt de plainte, mais pas le texte, est visible sur le site de cette agence. Ni Microsoft ni Amazon n'ont confirmé l'existence ou le montant du contrat. «La NSA a récemment attribué un contrat de services de cloud informatique pour soutenir l'agence», a de son côté commenté un porte-parole de l'institution, sollicité par l'AFP. «Le candidat perdant a déposé une plainte devant le GAO. L'agence va y répondre en accord avec les règlements fédéraux.»

Deux mégacontrats

Selon le site d'information spécialisé Nextgov, la NSA a choisi le géant du commerce en ligne et des technologies, leader mondial du cloud, pour un contrat baptisé «WildandStormy» («sauvage et tempétueux»), d'une valeur de 10 milliards de dollars. Les deux voisins de Seattle se sont disputés pendant près de deux ans un autre mégacontrat de cloud de 10 milliards, attribué par le ministère de la Défense américain à Microsoft en 2019, aux dépens d'Amazon. Début juillet, le Pentagone l'a annulé et a annoncé qu'il engagerait plusieurs compagnies à la place, à commencer par les deux rivaux, qui dominent le marché mondial de l'informatique à distance.