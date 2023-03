ChatGPT: Microsoft dote sa suite Office d’un compagnon dopé à l’IA

Cet assistant sera disponible pour la suite bureautique Microsoft 365 (ex-Office). «Copilot est une toute nouvelle façon de travailler», a mis en avant jeudi le géant de Redmond, qui indique qu’il le testait auprès de 20 clients. «Nous partagerons davantage d’informations sur les prix et les détails dans les mois à venir.»

Microsoft réplique ainsi à Google, qui a annoncé en début de semaine l’intégration de l’IA dans ses services Google Cloud et Google Workspace, notamment dans Gmail, Docs, Sheets et Meet.

LinkedIn s’y met aussi

La firme dirigée par Satya Nadella a profité d’un autre espace privilégié pour exploiter GPT-4. Elle a introduit des suggestions d’écriture alimentées par l’IA sur LinkedIn, réseau professionnel qui lui appartient. Les clients de sa version payante pourront se contenter de donner des faits en vrac de leur parcours, l’outil se chargeant de mettre le tout sous une forme attrayante. «En faisant le gros du travail pour vous, l’outil vous fait gagner du temps et de l’énergie tout en conservant votre voix et votre style uniques», assure la société.

Rationnement des ressources

La voracité en puissance de calcul de ces nouveaux outils d’intelligence artificielle a contraint Microsoft à appliquer des mesures de restriction dans ses différentes équipes de développement, selon TheInformation. Et la pénurie de matériel affecte même des clients de Microsoft y accédant via son service cloud Azure. Sans compter que GPT-4 est devenu une fonctionnalité à part entière du moteur de recherche Bing, Microsoft ayant commencé à renoncer à exiger des utilisateurs qu’ils passent par une liste d’attente pour y accéder via bing.com/new.