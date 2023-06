Microsoft élimine l’assistante Cortana sur Windows 10 et 11

Introduite en 2014 sur le système mobile Windows Phone en réponse à Siri d’Apple, Cortana va faire ses adieux aux utilisateurs de Windows 10 et 11. Microsoft a décidé de mettre fin à l’assistante virtuelle qui avait déjà commencé à être délaissée par l’entreprise en ne mettant plus en avant cette fonctionnalité au premier démarrage et dans la barre des tâches avec la sortie de Windows 11. Capable de créer des rappels, de lancer des applications ou de répondre à des questions posées de l’utilisateur à l’aide de commandes vocales, l’outil «intelligent» ne sera plus supporté sous forme d’app autonome sur Windows 10 et 11 à la fin de l’année, a annoncé la firme américaine sans préciser de date.