VR : Microsoft enterre un pionnier du métavers

«Cette décision n’a pas été facile à prendre, car il s’agit d’une plateforme que beaucoup ont appris à aimer, offrant un endroit où les gens peuvent explorer leur identité, s’exprimer et trouver une communauté. Ce fut un privilège d’aider à libérer les passions des utilisateurs, qu’il s’agisse d’opportunités éducatives pour le développement personnel ou de l’organisation d’événements uniques et merveilleux, d’art révolutionnaire et d’expériences immersives – permettant à cette communauté d’accomplir davantage», écrit Microsoft dans un billet de blog.

Microsoft se concentre sur Mesh

D’après Bloomberg, la firme américaine aurait aussi réduit l’effectif de l’équipe en charge du casque de réalité mixte HoloLens et se concentre désormais sur sa plateforme de réalité mixte Microsoft Mesh. «Nous attendons avec impatience ce qui nous attend, notamment le lancement de Microsoft Mesh, une nouvelle plateforme de connexion et de collaboration, en commençant par les lieux de travail du monde entier», a indiqué l’entreprise dans son annonce. «Avec Mesh, nous aspirons à construire une plateforme qui offre la plus grande opportunité à toutes les personnes impliquées, y compris les créateurs, les partenaires et les clients», ajoute-t-elle.