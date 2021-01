Transport : Microsoft et GM font équipe dans les véhicules autonomes

Le géant technologique américain mise sur la filiale Cruise de General Motors (GM) dans le but d’«accélérer la commercialisation des véhicules autonomes».

La course aux véhicules autonomes a pris une nouvelle dimension mardi avec l’alliance d’un géant de la tech à un mastodonte de l’automobile, même si certains experts doutent de la capacité de Microsoft et General Motors (GM) à damer le pion aux deux leaders actuels, Waymo (Google) et Tesla. Le groupe informatique Microsoft a annoncé mardi qu’il apportait, aux côtés de Honda, de GM et d’autres investisseurs, plus de 2 milliards de dollars à Cruise, la filiale de voitures autonomes de GM. Elle est désormais valorisée à plus de 30 milliards de dollars (25 milliards d’euros).