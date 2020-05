Open source

«Microsoft était du mauvais côté de l’histoire»

Brad Smith, président du géant informatique américain, a reconnu que sa firme s’était trompée sur l’open source.

Il arrive aussi à Microsoft de faire son mea culpa. Lors d’un entretien accordé par vidéoconférence au laboratoire informatique et d’intelligence artificielle (CSAIL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT), le président de la firme de Redmond depuis 2015 a avoué que Microsoft avait eu tout faux sur l’open source, à savoir les logiciels au code source ouvert.

On se rappelle en effet qu’à l’époque, Microsoft était l’un des plus fervents détracteurs de l’open source et du noyau Linux. On en veut pour preuve la célèbre déclaration de 2001 de Steve Ballmer, alors patron de la firme: «Linux est un cancer qui s’attache, au sens de la propriété intellectuelle, à tout ce qu’il touche».