Chasse gardée : Microsoft ferme la porte aux rivaux de son navigateur Edge

Le géant informatique daigne à respecter le choix des internautes qui veulent utiliser un autre logiciel pour surfer sur le Net.

Son application avait pour but d’appliquer par défaut une alternative à Edge pour l’ensemble des applications nécessitant le navigateur sur Windows. Cela concernait notamment les résultats de recherche du menu Démarrer et le nouveau panneau Widgets de Windows 11 que Microsoft tient manifestement à réserver à son navigateur maison.

Vous ne pouvez plus contourner Microsoft Edge en utilisant des applications comme EdgeDeflector

Daniel Aleksandersen, développeur de EdgeDeflektor, a écrit sur son blog tout le mal qu’il en pensait. «Microsoft n’est pas un bon gestionnaire du système d’exploitation Windows. La firme donne la priorité aux publicités, aux logiciels pré-installés sponsorisés et aux abonnements de services plutôt qu’à la productivité de ses utilisateurs.»

Microsoft incorrigible

Le développeur n’est pas le seul qui se sent lésé par le géant informatique. La fondation Mozilla, qui édite Firefox, connaît les mêmes tourments. «Nous avons travaillé sur un code qui lance Firefox lorsque le protocole microsoft-edge est utilisé pour les utilisateurs qui ont déjà choisi Firefox comme navigateur par défaut. Suite au récent changement de Windows 11, cette implémentation prévue ne sera plus possible.» Firefox et d’autres navigateurs réputés respectueux de la vie privée, s’étaient déjà plaints d’autres barrières mises en place par Microsoft.