Jeux vidéo

Microsoft jette l’éponge face au verrouillage d’Apple

La firme de Redmond a suspendu les tests de sa plateforme de jeux xCloud sur iOS, attendue à la mi-septembre sur Android avec 100 titres jouables.

Pour ses tests préliminaires, Microsoft avait dû limiter son application au jeu «Halo: The Master Chief Collection» avec 10’000 testeurs, alors que plus de 100 jeux ont été testés sous la mouture Android. Deux problèmes majeurs se sont présentés, explique le site TheVerge. Il y a toujours les règles imposées et les commissions prélevées par Apple pour les achats intégrés via son App Store. Microsoft pourrait cependant la contourner, contrairement aux limites strictes relatives aux «clients de bureau à distance». Celles-ci obligent les applications à ne se connecter qu’à un seul appareil hôte ou console de jeux appartenant à l’utilisateur. Le périphérique hôte et le client doivent également être connectés sur un réseau local.