IA : Microsoft lâche déjà du lest avec le chatbot de Bing

Après avoir limité le nombre d’interactions possibles avec son moteur de recherche alimenté par l’IA conversationnelle ChatGPT pour éviter qu’il ne déraille, l’entreprise tech fait doucement machine arrière.

Le nouveau moteur de recherche Bing intègre les capacités de l’IA conversationnelle ChatGPT. AFP

Microsoft commence déjà à débrider son nouveau moteur de recherche Bing alimenté par le robot de conversation ChatGPT. Après avoir annoncé vendredi dernier que les échanges avec l’interface d’IA générative ChatGPT seraient limités à 5 interactions par conversation (soit 5 questions et 5 réponses) et 50 conversations par jour, pour éviter que le modèle de langage ne débloque, comme l’ont constaté divers utilisateurs, l’entreprise américaine commence à lâcher du lest. Sans toutefois se presser. Sur le blog consacré à son moteur de recherche, Microsoft annonce avoir augmenté cette limite à 6 interactions par conversation et à 60 chats par jour, à la demande de nombreux utilisateurs souhaitant le retour d’interactions plus longues. Le géant de Redmond partage en outre son intention d’augmenter «bientôt» ce plafond à 100 sessions par jour. Il indique par ailleurs que les recherches régulières ne compteront plus dans le nombre total de chats.

Le programme «prédit la suite de la conversation», avait expliqué il y a quelques jours Yoram Wurmser, analyste d’Insider Intelligence à l’AFP. «Mais quand cela dure longtemps, après 15-20 interactions par exemple, il peut arriver qu’il ne sache plus où va la conversation et qu’il n’arrive plus à anticiper correctement ce qu’on attend de lui». Dans ce cas, le logiciel «déraille et ne s’auto-corrige plus».

Des tons différents

De plus, Microsoft annonce commencer à tester une nouvelle option, afin de donner plus de contrôle sur les réponses fournies par l’outil conversationnel capable de générer du texte semblant avoir été écrit par un humain et conçu par la start-up californienne OpenAI avec Microsoft. Cette nouvelle fonctionnalité va permettre de choisir parmi différents tons: «précis», pour des réponses plus courtes et directes centrées sur la recherche, «créatif», pour des réponses plus longues et privilégiant la discussion, ou encore «équilibré», pour des résultats se situant entre-deux.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.