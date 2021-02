Avec Autofill, Microsoft a lancé un outil multiplateforme de remplissage automatique des identifiants et mots de passe. Disponible sur son navigateur Edge, via le gestionnaire de mots de passe intégré, et Chrome de Google par le biais d’une extension (Remplissage auto Microsoft), cette nouvelle fonction débarque aussi sur iOS et Android à travers une mise à jour de l’app Microsoft Authenticator qui sert à sécuriser des services en ligne avec la double authentification.

Cette solution fait suite à l’arrivée du trousseau iCloud d’Apple dans Chrome sur Windows, qui permet de synchroniser des données de connexion dans le cloud. Comme ce service, celui de Microsoft est censé faciliter la procédure d’authentification sur les plateformes en ligne.