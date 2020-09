Technologie : Microsoft lance des outils contre les vidéos manipulées

Pour lutter contre les deepfakes et la désinformation, la firme a annoncé des technologies capables de détecter les faux contenus et de certifier l’authenticité des vidéos.

Face à la recrudescence des deepfakes (vidéos manipulées grâce l’intelligence artificielle) et à l’approche des élections américaines, Microsoft a dévoilé de nouveaux outils dans le cadre de son programme de défense de la démocratie (Defending Democracy Program). Ils visent à lutter contre la désinformation en ligne et la manipulation d’images.

La première technologie baptisée Video Authenticator se présente comme un outil capable d’attribuer un score de confiance ou un pourcentage de chance qu’une photo ou une vidéo soient manipulées artificiellement. Microsoft indique que dans le cas d’une vidéo son outil est en mesure de fournir ce pourcentage en temps réel. «Il fonctionne en détectant la limite de fusion des éléments deepfake et subtils de décoloration ou de niveaux de gris qui pourraient ne pas être détectables par l’œil humain», ont expliqué Tom Burt, vice-président de la sécurité et de la confiance client, et Eric Hovitz, directeur scientifique, dans un billet de blog.