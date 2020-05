Navigateur web

Microsoft mise sur l’intégration poussée de Pinterest

La firme informatique va ajouter dans son logiciel une barre de recherche contextuelle et des liens vers le réseau de partage d’épingles thématiques.

Il est toujours bien loin le temps où Microsoft régnait sans partage sur les ordinateurs de bureau avec son navigateur Internet Explorer. Avec la sortie l’an dernier de Edge, la société de Redmond s’est cependant lancée dans une ambitieuse opération de reconquête. Lors de la conférence en ligne Build réservée à ses développeurs, elle a poursuivi son offensive en annonçant mardi de nouvelles fonctionnalités pour Edge. L’affichage dans la page web d’une palette latérale de recherche selon le contexte est notamment mis en avant. Jusqu’ici, il fallait ouvrir une nouvelle fenêtre ou onglet pour trouver plus d’informations. Le nouvel Edge de Microsoft l’évite en intégrant une page de ses versions Office en ligne et propose d’ouvrir les résultats de la recherche dans une barre latérale.

Microsoft va également afficher dans cet espace des liens vers les épingles thématiques du réseau social Pinterest. En cas d’activation, les épingles suggérées s’afficheront et on pourra partager sa collection sur le réseau social. La recherche dans la barre latérale semble davantage orientée sur la recherche de définitions et d’un contexte plutôt que d’une requête générale, si l’on se réfère à l’exemple de la page Wikipédia cité par la firme américaine.