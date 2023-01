Intelligence artificielle : Microsoft ouvre les vannes pour les outils d’IA générative

Les IA génératives d’images et de textes DALL-E et GPT-3.5 seront intégrées dans l’offre cloud de la société. Ça concerne également le très ­populaire robot de conversation ChatGPT, qui sera «bientôt» disponible, y compris sous la forme d’une interface de programmation applicative (API). Microsoft réserve cependant l’éligibilité de son service cloud «aux clients qui adhèrent aux normes d’une IA responsable et éthique» que la société a elle-même définies. Les clients sont d’ailleurs tenus de motiver leur demande d’accès, en précisant dans quel cadre et pour quel but le système serait utilisé.