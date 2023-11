Microsoft part à la chasse aux accessoires Xbox non officiels

Mauvaise nouvelle pour les joueurs sur Xbox utilisant des accessoires tiers non officiels. Ils sont voués à devenir incompatibles. Microsoft part en effet à la chasse aux manettes et aux accessoires tiers (volants, joysticks, casques, etc.) n’ayant pas été validés officiellement par le géant technologique de Redmond. Des joueurs ont ainsi commencé à voir s’afficher un message d’erreur lorsqu’ils branchent de tels appareils non officiels sur leurs consoles Xbox. «Un accessoire connecté n’est pas autorisé», indique l’avertissement qui explique que le blocage définitif de ces matériels aura lieu à partir du 12 novembre. Seuls seront acceptés les appareils listés sur la page officielle des accessoires Xbox, où l’on retrouve des marques telles que Razer, Logitech, Turtle Beach, HyperX ou encore Corsair.