Jeux vidéo : Microsoft prend à partie Sony pour justifier le rachat de «CoD»

Nouvelle donne

«CoD» au cœur de l’attention

Pour mémoire, Sony a remanié au début de l’année son offre par abonnement PlayStation Plus. La firme craint en particulier l’intégration de «Call of Duty», l’une des franchises phares d’Activision. Microsoft a certes garanti vouloir continuer à conserver la saga sur les consoles PlayStation de Sony, mais les titres resteront financièrement beaucoup plus abordables via un abonnement qu’à l’unité. La firme nippone avance également un autre argument loin de faire l’unanimité: «Call of Duty» serait «une catégorie de jeu à part entière» dont il est quasi impossible de créer un concurrent.