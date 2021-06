Technologie : Microsoft prépare l’avenir des jeux vidéo sans console

Le géant américain de l’informatique et les autres poids lourds du secteur participent à partir de samedi au salon annuel des jeux vidéo (E3 pour «Electronic Entertainment Expo"), qui se tiendra en ligne à cause de la pandémie.

Le marché explose

Le marché des jeux vidéo, renforcé par la crise sanitaire et les confinements, a explosé ces dernières années grâce à l’offre sur mobile ainsi que l’avènement des services sur le cloud, comme Luna (Amazon) et Stadia (Google), où les jeux sont hébergés sur des serveurs et non pas sur une console ou un PC. Les joueurs n’ont alors besoin que de manettes, d’un écran et d’une bonne connexion internet.